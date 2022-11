Das „La Porte“ in Bertingen hat die zufriedensten Gäste in Elbe-Börde-Heide

Im Hotel „La Porte“ in Bertingen übernachten die zufriedensten Gäste in der Region Elbe-Börde-Heide. Das stellte sich beim Wettbewerb „Gästeliebling“ heraus, der vom Tourismusverband Sachsen-Anhalt veranstaltet wurde. Für Geschäftsführer Henrik Steek kam diese Auszeichnung überraschend.

Wolmirstedt - Um herauszufinden, wo die zufriedensten Gäste in ganz Sachsen-Anhalt übernachten, hat der LTV beim Wettbewerb „Gästeliebling“ die Online-Bewertungen aller Unterkünfte gesichtet und ausgewertet. Besonders für das Hotel „La Porte“ in Bertingen bei Wolmirstedt gab es dabei großen Grund zur Freude, als am 7. November 2022 die Sieger gekürt wurden: Denn das Hotel konnte im Vergleich zu allen anderen Unterkünften im Land den vierten Platz erringen. In der Region Elbe-Heide-Börde landete das Hotel sogar auf Platz eins.