Das modernste Pharmalager Deutschlands steht in Barleben bei Magdeburg

In Barleben entsteht einer der modernsten und nachhaltigsten Komplexe zur Lagerung von Pharmaprodukten. Am Donnerstag gewährte die Logistikgruppe einen ersten Einblick in das Gebäude.

Für Salutas sollen mindestens 20.000 Quadratmeter an Lagerfläche zur Verfügung stehen. Die restliche Fläche könnte im Sinne des Multi-User-Prinzips an andere Unternehmen vermietet werden.

Barleben - Unscheinbar steht die große Lagerhalle in der Otto-von-Guericke-Allee in Barleben unweit des Pharmakonzerns Salutas-Hexal. Und das hat durchaus einen wichtigen Grund. „Der benachbarte Pharmaproduzent ist unser größter Kunde am neuen Standort“, erklärt Jens Fiege. Er ist Geschäftsführer der Fiege Logistik. Das Unternehmen ist weltweit vernetzt. Das 1873 gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile 23.000 Mitarbeiter an 133 Standorten weltweit. Allein im letzten Jahr hatte das Logistik-Unternehmen einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro erzielt. Nun setzt es mit dem ersten Standort in Sachsen-Anhalt einen ernstzunehmenden Meilenstein.