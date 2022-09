Sanierung Das neue Schwimmbad in Niederndodeleben nimmt langsam Formen an

Es geht voran bei der Schwimmbadsanierung in Niederndodeleben. In den Technikneubau konnten am Mittwoch die drei großen Filter eingeschwenkt werden. Die moderne Anlage soll das Wasser künftig in dreieinhalb Stunden einmal umwälzen können.