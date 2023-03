Streit um Grundstück am Jersleber See Dauercamper sorgen sich um die Zukunft des Naherholungsgebiets

Die Dauercamper am Jersleber See haben Angst um ihre Zukunft. Sie appellieren an die Gemeinden Barleben und Niedere Börde, ihren Streit um ein Grundstück im Naherholungsgebiet beizulegen.