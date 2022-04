Den schönsten Vorgarten in Wolmirstedt hat Frau Mally

Das ist der Sieger-Vorgarten des Wolmirstedter Wettbewerbs. Er wurde von Sabine Mally angelegt, die große Freude am Gestalten an, aber auch auf Natürlichkeit achtet, Kompost und Regenwasser verwendet. Auf dem Wettbewerbssieg will sie sich nicht ausruhen, im Gegenteil, sie sag: „Ich werde demnächst umgestalten.“

Fotos: Gudrun Billowie