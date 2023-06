Erinnerungen Der 17. Juni zwischen Elbe und Ohre

Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR jährt sich zum 70. Mal. Auch in der Region zwischen Elbe und Ohre hinterließ das Ereignis seine Spuren. Aus diesem Anlass hat Historiker Wilfried Lübeck wieder recherchiert und neue Details ans Tageslicht befördert.