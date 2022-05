Der FSV Barleben geht zwei große Schritte in Richtung Zukunft

Der Fußballverein FSV Barleben hat am Sonnabendvormittag gleich zwei Meilensteine gesetzt. So wurde das Erscheinungsbild des künftigen Mehrzweckgebäudes erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Doch auch aus sportlicher Sicht hatte die Vereinsführung etwas mitzuteilen.

Für 1,85 Millionen Euro baut der Verein FSV Barleben auf dem Sportplatz Am Anger ein neues Mehrzweckgebäude mit einer Nutzfläche von 600 Quadratmetern.

Barleben - Das Jahrzehnte alte Vereinsgebäude des FSV Am Anger in Barleben präsentiert sich derzeit als hohle Hülse. „Ein bisschen sieht es hier aus wie auf dem Schlachtfeld“, sagt Vereinsvize Andreas Ibe. Die Gaststätte „Sportheim“ hat schon vor Wochen den Betrieb eingestellt. Möbel sind ausgeräumt, Fenster und Türen fehlen. Vor dem Haus häufen sich Teile der bereits laufenden Gebäudeentkernung. An der Ostseite steht schon ein Bagger bereit.