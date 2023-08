Ebendorf - Die erste Sitzung der Ebendorfer Abgeordneten beginnt am 6. September, um 18.30 Uhr, im Bürgerhaus. Auf der Tagesordnung stehen wie gewohnt einige Vorlagen zu Angelegenheiten in Barleben, aber auch zahlreiche, die Ebendorf betreffen.

Das ist doch eine gute Gelegenheit, Probleme zu benennen, Kritik zu üben oder auch Vorschläge zu machen, wie es in unserem Ort weiter vorangehen könnte. Manfred Behrens, Ortsbürgermeister Ebendorf

Gleich zu Beginn gibt es eine Einwohnerfragestunde. Ortsbürgermeister Manfred Behrens hofft sehr, dass sich mehr Bürger dazu einfinden als in der Vergangenheit. „Das ist doch eine gute Gelegenheit, Probleme zu benennen, Kritik zu üben oder auch Vorschläge zu machen, wie es in unserem Ort weiter vorangehen könnte. Allerdings darf sich das alles nicht auf die Tagesordnung beziehen.“

Auf der Tagesordnung stehen zum Beispiel verschiedene Verkehrsangelegenheiten und die Frage, wie die Sicherheit für Fußgänger und Kinder verbessert werden kann. Außerdem geht es um den Breitbandausbau. Leider geht es damit wegen der geringen Anmeldezahlen durch Interessierte am schnellen Internet noch immer nicht los. Dabei wäre dies besonders für die Freiwillige Feuerwehr und das Bürgerhaus mit Jugendclub von großer Bedeutung. Der Ortschaftsrat hatte seinerzeit den öffentlichen Gebäuden Priorität zugesprochen.

Von Oktoberfest bis Weihnachtsmarkt

Ein weiterer Tagesordnungspunkt sind die Berichte der Vereine. Auch hier würde sich der Ortschaftsbürgermeister eine deutlich höhere Beteiligung als in der Vergangenheit wünschen. Denn immerhin gibt es in dem kleinen Dorf zehn aktive Vereine. Das sind der Kultur- und Geschichtsverein, die Freiwillige Feuerwehr, der Kinderförderverein, die Sportgemeinschaft (SG) „Einheit“, der Ebendorfer Carnevals Club (ECC), die Angelfreude, der Schützenverein 2000, der Hundesportverein und die beiden Gartenvereine „Am Mühlenweg“ und „An der Windmühle“. Der Verschönerungsverein gehört übrigens seit einiger Zeit zum Kultur- und Geschichtsverein.

Auf jeden Fall, so betont Behrens, werde die Kinder- und Jugendarbeit in dieser ersten Sitzung nach der Pause eine Rolle spielen: Der neue Jugendclub, der erst im April dieses Jahres eröffnet wurde, hat den Verantwortlichen bereits einige graue Haare eingebracht. Lange Zeit wegen Personalwechsel geschlossen, ist er nach wie vor nur an einem Tag in der Woche geöffnet. „Oft stehen Kinder vor der geschlossenen Tür und sind enttäuscht“, hat Julia Illgas, seit Mai Mitarbeiterin im Büro des Ortsbürgermeisters, mehrmals beobachtet.

Welche Veranstaltungen in diesem Jahr noch anstehen? Am 23. September findet im Mühlenhof das zweite Oktoberfest statt, das maßgeblich vom Kultur- und Geschichtsverein vorbereitet und durchgeführt wird. Am 2. Oktober gibt es wie üblich am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit einen Fackelumzug und danach Tanz. Am 3. Oktober steht die Einheitsfeier in der Kirche an. Der Weihnachtsmarkt ist am 2. Dezember auf dem Tieplatz geplant. „Ich hoffe sehr, dass all diese Veranstaltungen regen Zuspruch finden und unsere Dorfgemeinschaft weiter zusammenschweißen“, so der Ortsbürgermeister.