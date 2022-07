Der Radwegebau in Barleben erhält Rückenwind

In der Gemeinde Barleben sollen in den kommenden Jahren zahlreiche Radwege neu gebaut oder ertüchtigt werden. Das haben die Ratsmitglieder während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Einen Diskurs gab es zur Verbindung von Ebendorf nach Barleben.

Barleben - Die Verbindungen zwischen den Ortschaften der Gemeinde Barleben sowie Magdeburg im Süden und Wolmirstedt im Norden sollen am schnellsten umgesetzt werden. Das sieht ein Konzept eines zuvor beauftragten Planungsbüros vor, welches während der jüngsten Ratssitzung zur Abstimmung stand. In dem Papier wurden diese und weitere Bauvorhaben mit der höchsten Priorität bewertet. Diese sollen also am schnellsten umgesetzt werden.