Der Wolmirstedter Sascha Lill hat sein Herz an die Quantentheorie verloren

Sascha Lill hat Mathe und Physik studiert und sucht nun in seiner Doktorarbeit, was die Welt im Innersten zusammenhält.

Wolmirstedt - Bei Mathe- und Physikolympiaden hat Sascha Lill schon als Schüler abgeräumt. Damals besuchte er das Siemens-Gymnasium in Magdeburg, eine Schule mit mathematischem Schwerpunkt. Inzwischen schreibt er seine Doktorarbeit auf dem Feld der Quantentheorie. Sein Wissensdurst treibt ihn in Universitäten Spaniens, nach Paris und Peking. Was treibt den 25-jährigen Wolmirstedter an?