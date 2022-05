Die Biker von „Iron Cruise“ aus Barleben haben wieder Pläne

Statt auf ihren Motorrädern sitzen die Mitglieder des MC „Iron Cruise" am Versammlungstisch in Barleben und planen Partys und Ausflüge für dieses Jahr.

Barleben - Still ist es an diesem Abend auf dem Gelände des Motorradclubs „Iron Cruise Wolmirstedt“ (MC) am Rande von Barleben. Neben ein paar Autos sind etwa fünf Motorräder abgestellt, deren Chromteile in der Sonne funkeln. Auch im Innern des Gebäudes ist es ruhig, kein Licht ist an und die Bar gegenüber dem Eingang ist verwaist.