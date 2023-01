Die Euphorie beim Bauen in Wolmirstedt ist gebremst

Noch vor drei Jahren war der Bauboom in Wolmirstedt groß. Inzwischen haben höhere Zinsen und weitere Faktoren dafür gesorgt, dass die Nachfrage verhaltener wird. Dennoch werden perspektivisch Bauplätze aufgelistet.

Auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Wolmirstedt soll eine Art Gartenstadt entstehen.

Wolmirstedt - Wolmirstedt erlebte in den vergangenen Jahren einen immensen Bauboom. Das lange fast brach liegende Wohngebiet „Sonnenblick“ in Elbeu ist inzwischen dicht mit Eigenheimen bebaut, die Eigenheimsiedlung „Lindhorster Weg“ ist deutlich Richtung Nordwest gewachsen. Der Ruf nach weiteren Baugebieten wurde immer lauter. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Wolmirstedt plant trotzdem weit in die Zukunft.