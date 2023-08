Samswegen - In der Kita „Ohrewichtel“ in Samswegen ist an diesem Vormittag einiges los. Vom Außengelände im Kommunikationsweg in Samswegen ertönen Stimmen und Rufe der rund 45 Kleinkinder. Die bis zu drei Jahre alten Mädchen und Jungen können sich endlich mal wieder so richtig unter freiem Himmel austoben – schließlich scheint seit mehreren Tagen erstmals wieder die Sonne.

Umso ruhiger ist es im Gebäude der Einrichtung. Der lichtdurchflutete Flur sowie sämtliche Räume sind wie leergefegt – bis auf zwei Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Fabian Tschorn, Pressesprecher der Niederen Börde, ist gerade dabei, ein Stativ im Flur aufzustellen. Mit wenigen Handgriffen montiert er obendrauf ein Gerät, kleiner als ein Smartphone. „Das ist eine hochauflösende Digitalkamera mit zwei 180-Grad-Linsen. Daraus ergibt sich am Ende eine 360-Grad-Aufnahme“, erklärt der Fachmann. Das gerät ist mit seinem Telefon verbunden. Auf dem Bildschirm ist er tatsächlich zu sehen: In Echtzeit und von oben. Technik macht's möglich.

Ein Raum der Kita „Ohrewichtel" Samswegen in der 360-Grad-Rohfassung. Das Forto ist am Donnestag erstellt worden. Foto : Fabian Tschorn

Nach nur wenigen Einstellungen verlässt er den Standort des Stativs und versteckt sich gemeinsam mit seinem Kollegen Jens Dörsam hinter einer Wand der Garderobe. Dann ertönt ein Piepsignal. „Das heißt, dass die Aufnahme im Kasten ist“, sagt der Pressesprecher.

Derweil erklärt Jens Dörsam, was es mit der Aktion auf sich hat. „Wir sind gerade dabei, unsere Gemeinde zu virtualisieren“, sagt der für Digitalisierung in der Verwaltung Verantwortliche und fügt hinzu: „Unser Ziel ist, Schulen, Kitas und Kirchen sowie bestimmte Außenbereiche wie Sehenswürdigkeiten in 36 Grad, also in einem Rundumblick aus allen Perspektiven, zu erhalten.“ Die Aufnahmen soll es Nutzern ermöglichen, sich nach links und rechts sowie nach oben und unten umzusehen und den Eindruck zu gewinnen, sich direkt im Raum zu befinden. „Mit dieser Technik ist es am Ende möglich, jeden erfassten Raum virtuell zu begehen“, fasst es Jens Dörsam zusammen.

Eltern, deren Kinder in die Kita kommen, können sich von der Couch aus einen ersten Eindruck von der Einrichtung verschaffen. Pressesprecher Fabian Tschorn

Die späteren Videodateien werden auf der Internetseite der Gemeinde abrufbar sein und sollen Einwohner wie Touristen ansprechen. „Eltern, deren Kinder in die Kita kommen, können sich von der Wohnzimmercouch aus einen ersten Eindruck von der Einrichtung verschaffen“, nennt Fabian Tschorn ein Beispiel, während er das Stativ zusammenpackt, um den nächsten Bereich der „Ohrewichtel“ aufzunehmen.

Doch werden beispielsweise auch Kirchen und Denkmäler digitalisiert und ebenfalls auf der Internetseite abgelegt. Nutzern sollen dann beispielsweise über die sanierte Dorfstraße in Jersleben oder durch das große Schiff der ehemaligen Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ in Ammensleben spazieren können. „Es ist dann möglich, ganz nah an die Wände heranzugehen und beispielsweise Kunstwerke näher zu betrachten“, erläutert Jens Dörsam. Alle Sehenswürdigkeiten sollen zudem einen sogenannten Infopoint erhalten, in dem diverse Daten der Sehenswürdigkeit wie zur Geschichte hinterlegt sind.

So sind die zwei Verwaltungsmitarbeiter seit nunmehr einer Woche in der Gemeinde unterwegs, um für Bürger wie Besucher interessante Objekte auf diese moderne Art und Weise zu digitalisieren. Die Kamera ist die Leihgabe eines Tech-Unternehmens aus Nürnberg. „Wir sind eines der Referenzprojekte dieser Firma, übrigens das einzige in Sachsen-Anhalt“, erklärt der Digitalbeauftragte der Gemeinde.

Doch bis alle Motive über das Internet abrufbar sind, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. Denn die Dateien von den aufgenommen Objekten müssen erst noch bearbeitet werden.

Mit dieser Idee könnten wir Kinder früh mit ins Boot holen. Digitalisierungsbeauftrager Jens Dörsam

Hier kommt wieder das fränkische Unternehmen ins Spiel. „Wir müssen die Dateien zunächst in einer Cloud ablegen, also in einen Speicher im Internet laden“, erklärt Jens Dörsam und führt weiter aus: „Dann hat das Unternehmen Zugriff, um die Aufnahmen mittels einer speziell entwickelten Software zu bearbeiten, bis die 360-Grad-Motive entstehen.“

Auch für die Kirche in Groß Ammensleben liegt eine Rohfassung vor. Mittels Software soll sie virtuell begehbar werden. Foto: Fabian Tschorn

Doch reichen die Pläne der Verwaltung über die 360-Grad-Abbildungen von Schulen, Kitas und Kirchen hinaus. Im Prinzip könnte die gesamte Gemeinde digitalisiert werden. Das Rathaus mit all seinen Fachdiensten und Büroräumen, die Domäne und das dortige Trauzimmer sowie Bürgerhäuser wie die „Flocke“ in Jersleben sollen ebenfalls virtuell begehbar sein. Schließlich will die Niedere Börde möglichst auch von der Intel-Ansiedlung in Magdeburg profitieren und mit ihren Pfründen locken. Dabei geht es darum, die Gemeinde möglichst gut zu verkaufen. Die Kooperation mit der fränkischen Firma scheint dafür wie gemacht.

Wie gemacht ist die Technik übrigens auch für ganz junge Nutzer. Die Bedienung der Minispezialkamera ist tatsächlich kinderleicht. Somit könnte die 360-Grad-Digitalisierung spielerisch über Kita, Schul- oder Jugendgruppen vorangetrieben werden. „Die Digitalisierung unserer Gesellschaft schreitet in großen Schritten voran“, sagt Jens Dörsam. „Mit dieser Idee könnten wir Kinder früh ins Boot holen.“