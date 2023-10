Kleine und große Bücherwürmer in Niederndodeleben können aufatmen. Die Bücherstube hat ein neues Domizil gefunden. Sie ist in das Witwenhaus am Kirchplatz eingezogen. Inge Ruda steht ihren Lesern wieder jeden Donnerstagnachmittag zur Verfügung.

Niederndodeleben - „Da geht noch was“, sagt Inge Ruda, doch sie blickt trotzdem zufrieden in die Runde.

Wochenlang hat sie mit ihrem Sohn Michael Kisten ein- und ausgepackt, alle Bücher mindestens zweimal in ihren Händen gehalten, um den Umzug der Bücherstube des Heimat- und Kulturvereins Niederndodeleben Schnarsleben zu schultern.

„Uns wollte sie ja nicht ranlassen“, sagte Vereinsvorsitzende Christel Westerholz anlässlich der Einweihung. Jetzt sei der Umzug vollbracht. Vom Domizil im Altenbetreuungszentrum (ABZ) in der Friedrich-Ebert-Straße, das wegen Eigenbedarfs gekündigt hatte, ist die Bücherei in das Witwenhaus auf dem Kirchplatz gezogen. Was so einfach klingt, war jedoch ein langer Kraftakt, denn Räumlichkeiten für solche öffentlichen Einrichtungen in Niederndodeleben zu finden, ist nicht so einfach. Es gibt sie schlicht nicht.

Ortsbürgermeister Jens Göttinger (l.) dankt Michael Ruda. Er hatte seiner Mutter beim Umzug der Bücherei sehr unter die Arme gegriffen. Foto: Carina Bosse

Als „Retter in der Not“ erwies sich Pfarrer Martin Zander mit der Kirchengemeinde, betonte bei der Wiedereröffnung Christel Westerholz. Er habe die Idee gehabt, und der Gemeindekirchenrat habe erfreulicherweise seine Zustimmung gegeben, in das Gemeindehaus zu ziehen.

Der Raum neben dem Betsaal im Gemeindehaus ist sehr gut geeignet - hell und freundlich - für die vielen Regale mit den Büchern, Inge Ruda konnte sie alle wieder nach Genres einsortieren. Ganz vorn stehen die Krimis, daneben die Frauenromane, Tische und Stühle in der Mitte laden zum Verweilen ein.

Noch ein Sessel für die „Märchenoma“

Einen Sessel möchte sich Inge Ruda noch hineinstellen, sozusagen als Vorleseecke für die „Märchenoma“ - genau in die Ecke mit den Kinderbüchern.

Niederndodelebens Ortsbürgermeister Jens Göttinger hofft wie auch der örtliche Heimat- und Kulturverein, dass das neue Domizil so gut angenommen wird wie das bisherige, auch wenn die Stufen am Eingang nicht so optimal für ältere Lesefreunde sind.

Deshalb war der alte Standort im ABZ so gut gewesen, er hatte die Senioren quasi direkt vor der Haustür - zu ebener Erde. Und deshalb hatte der Heimat- und Kulturverein auch noch länger nach einem Standort gesucht. Trotzdem sind nun alle froh, dass der Umzug bewerkstelligt ist und der Raum so schön geworden ist. Mit einem Glas Sekt oder Saft wurde gemeinsam auf das Gelungene angestoßen.

Donnerstagnachmittag steht die Tür immer offen

Die Bücherstube öffnet wie gewohnt jeden Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr. Und wenn beispielsweise der Gemeindekirchenrat eine Sitzung macht, steht der Raum ja trotzdem immer noch zur Verfügung, sagt Martin Zander. Was gebe es Schöneres, als durch eine Einrichtung wie die Bücherei Leben in ein solches Haus zu bringen.

Ihr „da geht noch was“ vom Anfang begründete Inge Ruda mit noch so einigen Ideen, die der Raum für eine weitere Gestaltung als Lesesaal wie mit dem Sessel offen lässt. Was sie meinen könnte, wurde deutlich, als die ersten beiden Kinder hereinkamen und sich sofort vor das Regal mit den Kinderbüchern niederließen.

Als Dankeschön für ihr unermüdliches Engagement beim Umzug gab es Blumen für Inge Ruda von Christel Westerholz und Jens Göttinger sowie vom Ortsbürgermeister auch eine Flasche Hochprozentigen für ihren Sohn Michael.