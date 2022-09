Die Rogätzer sind stolz auf ihr Wahrzeichen

Mit einem stimmungsvollen Fest haben die Rogätzer mit den Gästen am Fuße des Klutturms gefeiert. Das Wahrzeichen stand damit schon zum 18. Mal im Mittelpunkt. Dieses Mal gab es auch im Inneren des Turms einen besonderen Höhepunkt: Eine neue Ausstellung über die einstige Burg öffnete im Rittersaal.

Rogätz - Der Klutturm in Rogätz ist nicht zu übersehen. Das Wahrzeichen am Hochufer zur Elbe mit seinen dicken wehrhaften Mauern ist weithin sichtbar. Die Rogätzer sind stolz auf ihren Blickfang am Marktplatz, besonders weil die neuesten Erkenntnisse der Historiker bestätigen, dass der Klutturm der letzte Zeuge einer großen Burg gewesen sein muss.