Der Wert geht in die Tausende: Unbekannte Diebe erbeuteten auf einer Baustelle in Barleben einen fast neuen Minibagger.

Barleben (vs) l Die Baumaschine war erst wenige Wochen alt, schon wurde sie gestohlen. Wie Polizei erst am Dienstag (25. August) mitteilte, wurde bereits in der Nacht vom 20. auf den 21. August ein teurer Minibagger von einer Baustelle in Barleben entwendet.

Die Maschine der Marke Caterpillar hat nach Polizeiangaben einen Wert von rund 24.000 Euro. Die Diebe bauten das GPS-Ortungsmodul des Fahrzeugs ab und ließen es auf der Baustelle liegen. Die Beamten vermuten, dass der Bagger dann sogar verladen wurden.

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Haldensleben unter Telefon 03904/4780 entgegen.