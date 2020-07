In Niederndodeleben und Gröningen im Landkreis Börde haben Diebe gezielt GPS-Module aus Traktoren gestohlen.

Niederndodeleben/Gröningen (vs) l Keine Zweifel, diese Diebe hatten im Landkreis Börde nur ein Ziel: GPS-Module von Traktoren. Gleich drei Mal schlugen die unbekannten Täter am Freitag in Niederndodeleben zu. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, überstiegen die Kriminellen dort zunächst den Zaun eines landwirtschaftlichen Betriebes und klauten dann gezielt die GPS-Moduel aus den Maschinen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 32.000 Euro.

Auch in Gröningen wurde aus einem Traktor dieses Modul gestohlen. Hier wurde ein Mauer überklettert und sich dann am Traktor zu schaffen gemacht. Den Schaden schätzt die Polizei hier auf 15.000 Euro. In beiden Fällen wurden Spuren gesichert und Kriminaltechnik ermittelt.