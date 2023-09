Die Stadt Wolmirstedt will die Trauerhalle noch in diesem Jahr verglasen. Im kommenden Jahr 2024 sollen zudem 110.000 Euro für die Umgestaltung des Friedhofs eingeplant werden. Das soll passieren und darum sorgt die Grünpflege rund um die Gräber für Diskussionen.

Farsleben - Aktuell müssen die Trauernden bei Bestattungen in Farsleben jegliches Wetter in Kauf nehmen. Denn das Fachwerk im Vorbau der Trauerhalle ist offen. Regen, Wind und Schnee sitzen ihnen im Nacken. Jetzt ist ein Ende in Sicht. Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll die Trauerhalle verglast werden.