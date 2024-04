Was heißt es, wenn sich Intel in Magdeburg ansiedelt? Diese Fragen wurden in einer Studie für den ländlichen Raum Sachsen-Anhalts unter die Lupe genommen. Was kann Wolmirstedt lernen?

Wolmirstedt. - Die Erwartungen sind riesig. Intel wird Arbeitsplätze bieten und Zulieferer anziehen, die Region wird sich wohl nachhaltig verändern. Sind Wolmirstedts Unternehmen, Schulen und Verwaltung darauf vorbereitet? Welche Weichen müssen jetzt dringend gestellt werden?

Das CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH Hannover hat untersucht, wie die Intel-Ansiedlung den ländlichen Raum verändert und dabei auch Wolmirstedt unter die Lupe genommen. Dabei gibt die Stadt ein gutes Bild ab.

Steht Wolmirstedt gut da?

Von 21 näher betrachteten Gemeinden Sachsen-Anhalts konnten in den vergangenen zehn Jahren nur drei einen Einwohnerzuwachs verzeichnen: Magdeburg, die Gemeinde Hohe Börde und Wolmirstedt. Andere Gemeinden hingegen verloren bis zu zwölf Prozent ihrer Einwohner. Dazu steigen die Chancen, dass Wolmirstedt weiter wächst.

Zwar werde laut Studie erwartet, dass sich der Bevölkerungszuwachs auf Magdeburg konzentriert, doch auch Wolmirstedt gehört zum Intel-Einzugsgebiet. „Es ist zu erwarten, dass insbesondere Städte und Gemeinden mit einer guten Infrastrukturausstattung von den Zuzügen profitieren.“

Wieviele Menschen kommen?

Gute Infrastrukturausstattung heißt unter anderem: Schulen, Kitas, Einkaufsmöglichkeiten, Vereine, Verkehrsanbindung. Mit all dem kann Wolmirstedt punkten. Das zählt insbesondere deshalb, weil Fachkräfte dauerhaft nicht allein kommen, sondern ihre Familien mitbringen. Die Studie zeigt auf: Kurzfristig sei mit einem Zuzug von circa 10.900 Personen, langfristig mit 35.000 Personen zu rechnen, inklusive Kindern.

Was also kann Wolmirstedt jetzt schon auf den Weg bringen? Arbeitgeberpräsident Marco Langhof lebt in Wolmirstedt und kennt die Intel-Fabriken in Amerika. Seine Handlungsempfehlungen für seine Heimatstadt sind: „Ein schwieriger Faktor in Deutschland ist die Bürokratie, deshalb ist es um so wichtiger, dass die Verwaltung ansprechbar ist.“

Englisch als zweite Rathaussprache

Dazu zählt ein digitales Rathaus auch in Wolmirstedt, aber auch die direkte Ansprechbarkeit der Verwaltungsmitarbeiter vor Ort für Menschen aus anderen Ländern. Heißt im Klartext: In Wolmirstedts Rathaus müssen sich Bürger in englischer Sprache zurechtfinden und kommunizieren können.

Intel plane, bis 2029 rund 3.000 Arbeitsplätze in seinem neuen Werk zu schaffen, heißt es in der Studie. Langfristig werde von rund 9.000 Arbeitsplätzen ausgegangen. Die Arbeitsplatzeffekte für die Region dürften aber weitaus größer ausfallen, da sowohl über Zulieferverflechtungen wie auch den privaten Konsum der Beschäftigten weitere Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen.

Greift intel Fachkräfte ab?

Das CIMA Institut legt vor, bis 2029 werden rund 7.000 und langfristig sogar 22.000 Arbeitsplätze in der Planungsregion Magdeburg entstehen. Müssen sich regionale Firmen sorgen, dass Intel die Fachkräfte abgreift?

Marco Langhof sieht diesen Effekt nicht. „Die Mikrosystemtechnologie ist sehr speziell.“ Fachkräfte dürften vor allem woanders herkommen. Intel wird jedoch auch intern an bereits bestehenden Standorten qualifizieren, beispielsweise in Irland.

Werden MINT-Fächer ausreichen gelehrt?

Grundlage sind Fachkräfte aus den sogenannten MINT-Bereichen gefragt. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Bereitet das Wolmirstedter Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium gezielt auf eine Zukunft bei Intel vor?

Die Intel-Ansiedlung sei natürlich Thema im Unterricht, sagt Schulleiter Carsten Koslowski, grundsätzlich aber sei die Schule verpflichtend in die Stundentafel und die Lehrplanstandards des Landes eingebunden.

Gymnasium ist breit aufgestellt

Dennoch: In den Klassen Fünf bis Sieben können Schüler freiwillig das Fach „Bildung in die digitalen Welt“ belegen, verbindlich wird es ab dem kommenden Schuljahr unterrichtet. Informatikunterricht gibt es ab der neunten Klasse.

Außerdem: Als viertes Gymnasium in Sachsen-Anhalt haben die „Kurfürsten“ das Fach Technik in das Unterrichtsangebot aufgenommen. Dabei geht es darum, digitale Inhalte mit technischen Lösungen zu verknüpfen. MINT-Fächer können in der gymnasialen Oberstufe mit einem erhöhten Leistungsangebot gewählt werden.

Es geht ums Ganze

Grundsätzlich meint Koslowski: „Sinnvoll ist eine langfristige, qualitativ hochwertige, in sich logisch aufgebaute und praxisorientierte Bildung unserer Kinder und Jugendlichen, die sich bei allen Themen auch immer Überlegungen zu Nachhaltigkeit des eigenen Tuns verpflichtet fühlen sollte.“