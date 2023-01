Dieter Montag ist in Barleben im Auftrag der Wissenschaft unterwegs

Im Rahmen des sogenannten Mikrozensus starten am 23. Januar 2023 Befragungen von Privathaushalten. Einer, der im Landkreis Börde an den Haustüren klingelt, ist Dieter Montag aus Barleben.

Barleben - Dieter Montag sitzt am Arbeitsplatz in seiner Wohnung in Barleben. Vor ihm steht ein aufgeklappter Laptop aufgeklappt, direkt daneben liegt ein Stapel Papiere. Für seine neue Aufgabe fühlt er sich gut gewappnet, sagt er. Dieter Montag ist nämlich einer von rund 90 Ehrenamtlichen, die ab heute als staatlich bestellte Erhebungsbeauftragte des Statistischen Landesamtes für den Mikrozensus an den Wohnungstüren klingeln. Im Rahmen dieser jährlichen Erhebung, auch kleine Volkszählung genannt, werden rund 13.000 Privathaushalte in ganz Sachsen-Anhalt befragt.