Dietmar Neubauer aus Loitsche ist für Engagement-Preis nominiert worden

Loitsche - Stolz hält Dietmar Neubauer das Schreiben in seinen Händen. „Ich bin für den Reinhard-Höppner-Engagementpreis nominiert worden“, so der Rentner aus Loitsche. Das sei eine große Ehre. Doch noch viel wichtiger sei ihm die Zusage, dass er bei der Preisverleihung am 30. November im Maritim-Hotel einen Platz zugewiesen bekomme, wo er seine Spendenbox aufstellen könnte. „Ich arbeite schon seit Tagen daran, den Leuten an diesem Tag auch meine Figuren anzubieten“, so Dietmar Neubauer.