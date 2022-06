Dolle feiert kräftig 800+Eins

Dolle - Mit einem Ausflug in die über 800- jährige Geschichte hatte der Bürgermeister der Gemeinde Burgstall das Fest auf dem Dorfgemeinschaftsplatz eröffnet. „Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“, so Carsten Miehe und spielte damit auf die Verschiebung des Dorfjubiläums an. Mit einem Ausblick in die nahe Zukunft hatte schließlich das Gemeindeoberhaupt schon zum nächsten Event am Sonnabend, 18. Juni eingeladen. Die Dollenser laden dann ab 14 Uhr zum Köhlerfest ein.