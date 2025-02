Über 350 Kinder und Jugendliche trainieren beim OK-Live-Ensemble Artistik, Tanz, Gesang und mehr. Nun ist der Verein in eine finanzielle Schieflage geraten. Wie kommt er da wieder raus?

Wolmirstedter Verein geht das Geld aus: Was wird mit Kindern und Jugendlichen?

Wolmirstedt. - Ob in Vietnam, den USA oder in Frankreich - das OK-Live-Ensemble Barleben/Wolmirstedt hat schon an vielen Orten der Welt die Menschen verzaubert. Nun ist das Wolmirstedter Ensemble 30 Jahre alt geworden. Doch statt zu feiern, bangt es um seine Existenz. Das erste Tafelsilber wurde bereits verkauft.