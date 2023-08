Meseberg - Petrus meinte es mal wieder gut mit den Mesebergern und schickte ihnen zu ihrem Doppeljubiläum ideales Wetter. Seit 1973 findet alljährlich ein Sportfest statt. Das wird traditionell vom Sportverein Wacker Meseberg 1928 organisiert. Der Verein besteht seit nunmehr 95 Jahren und das diesjährige Sportfest war die 50. Auflage.

Auftakt machte am Freitag ein Fußballfreundschaftsspiel Alte Herren Blau-Weiß Neuenhofe gegen SV Bebertal. Das endete mit 3:3. Das Unentschieden wurde dann gemeinsam gefeiert. „Die Stimmung war toll und wir hatten viele Zaungäste“, war Ortsbürgermeister und verantwortliches Vereinsmitglied Wolfgang Schulze schon am ersten Tag hochzufrieden und so blieb es. Am Sonnabend stellten die Vereinsmitglieder ein Tischtennisturnier auf die Beine. Wie in den Jahren zuvor waren alle Bürger aufgerufen, um den Titel „Dorfmeister Meseberg“ zu spielen. Leider nahmen diesmal nur fünf Leute teil. Bester wurde Julian Gorus, auf Platz 2 und 3 landeten Diane Schulze und Sophie Michalzik. Alle wurden mit Preisen geehrt. Danach nahmen die Aktiven die Kelle in die Hand. An dem Turnier nahmen zehn der insgesamt 18 Mitglieder der Abteilung Tischtennis teil. Die Besten nach Punkten waren: 1. Ronald Klein, 2. Otto Studte und 3. Wolfgang Schulze.

Ein Höhepunkt beim Jubiläumssportfest in Meseberg war das Volleyballturnier. Fotos (3): Regina Malsch

„Unser Sportfest hat sich in den 50 Jahren immer weiter entwickelt, auch wenn es mal Rückschläge gab. Wichtig war uns, dass es sich zum Familienfest mausert“, so Wolfgang Schulze. Der Verein zählt heute 70 Mitglieder, davon sind etwa 40 aktiv in vier Abteilungen. Das sind Tischtennis, Volleyball, Frauengymnastik und Cheerleader, die auch diesmal das Sportfest zünftig eröffnet hatten.

Höhepunkt des Festes war der Sonntag. Ab 10 Uhr traten auf zwei Volleyballfeldern am Sportplatz neun Mannschaften zum großen Meseberger Volleyballturnier an. Mit drei Mannschaften je sechs Mann war Neuenhofe dabei, mit je einer Mannschaft Hillersleben, Samswegen und Barleben.

Natalie, Stefanie und Basti sorgten mit für das leibliche Wohl. Regina Malsch

Zahlreiche Vereinsmitglieder hatten Anteil an dem Erfolg des 50. Sportfestes. Zu ihnen zählten zum Beispiel Barbara Stallmann aus Meseberg, die zur Frauengymnastik-Gruppe gehört, sowie Mandy Scheca vom Volleyballverein Neuenhofe. Die Beiden zeigten den aktuellen Spielstand an. Um das leibliche Wohl kümmerten sich unter anderem die Geschwister Natalie, Stefanie und Basti Schulze. Außerdem stand die Gulaschkanone aus Neuenhofe bereit. Für das Kuchenbuffet hatten die Vereinsfrauen gebacken. Doch nicht nur die Großen konnten sich austoben, auch die Kleinsten probierten sich sportlich aus - auf einer Hüpfburg.