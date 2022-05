Dritte Auflage der Barleber Fight Night wird vorbereitet

Barleben - So scheint sich der einstige Boxabend für Kampfsportfans in zu einer Breitensportveranstaltung zu entwickeln. So kündigte der Verein „Schwerathletikscheune Barleben“ als Veranstalter der „Barleber Fight Night“ parallel zu den Wettkämpfen in der Mittellandhalle am 14. Mai die sogenannte „Fritz Fit Olympiade“ an.