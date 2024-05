Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Mittlerweile sind sie nicht mehr nur in den größeren Städten an öffentlichen Stellen zu finden. Zahlreiche Kommunen und Städte haben in den vergangenen Jahren durch die örtlichen Stadtwerke eine eigene Ladeinfrastruktur für die Elektro-Fahrzeuge etabliert. Auch in Wolmirstedt gibt es durch die Stadtwerke aktuell sechs Ladesäulen, die von zwölf Autos genutzt werden können. Jetzt zwingt eine EU-Bestimmung von 2021, deren Übergangsfrist Ende dieses Jahres ausläuft, viele Stadtwerke zum Verkauf der E-Ladepunkte.