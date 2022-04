Ebendorf bekommt einen neuen Spielplatz

Vor fast einem Jahrzehnt starteten die Planungen für einen Spielplatz in Ebendorf. Nun geht es endlich voran. Am Montag wurden die Pläne für das neue Spielparadies vorgestellt.

Manfred Behrens und Bianka Höpfner mit dem Plan vor dem Bauplatz in Ebendorf. Bereits im September könnten hier die ersten Kinder spielen.

Ebendorf - Es ist so weit: Der neue Spielplatz am Schnarsleber Weg kann gebaut werden. Bereits 2013 beantragt, musste das Vorhaben wegen mangelnder Finanzierung zunächst auf Eis gelegt werden. Vor drei Jahren wurde dann der Beschluss gefasst und die Förderung beantragt. Nun ist alles in trockenen Tüchern und die Ebendorfer können sich auf ein Spielparadies für ihren Nachwuchs freuen.