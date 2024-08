Schülerverkehr Endlich Sicherheit: Ebendorf bekommt Zebrastreifen an Bushaltestelle

In Ebendorf soll endlich ein Zebrastreifen an der gefährlichen Bushaltestelle in der Barleber Straße gebaut werden. Dies wurde nach jahrelangem Kampf beschlossen und soll die Sicherheit der Schüler erhöhen.