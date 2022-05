Ebendorf hat jetzt ein Kaiserpaar

Ebendorf - Seit 2017 sind Angelika (65) und Karl Schwäger (67) auf Schusters Rappen im Harz unterwegs. Schätzungsweise 1500 Kilometer haben sie in der Zeit zurückgelegt, um die für die Würdigung als Wanderkaiser erforderlichen 222 Stempelstellen zu passieren. „Auch wenn wir uns mehrmals verlaufen haben, hat es immer viel Spaß gemacht und wir haben etwas für unsere Gesundheit getan“, erzählen sie mit leuchtenden Augen und schwärmen von der Schönheit des Mittelgebirges. Auf Schusters Rappen würde man viel mehr sehen und erfahren von Land und Leuten, sind sie überzeugt. Dazu trägt auch bei, dass die Stempelstellen mit Geschichte und Geschichten meist mitten in der Natur und an Sehenswürdigkeiten stehen.