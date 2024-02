Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ebendorf - Wer noch nach dem Regenwetter sein Altglas in Ebendorf loswerden will, sollte sich Gummistiefel anziehen. Vor den Containern im Mühlenweg am Rande des Discounter-Parkplatzes am Thieplatz sammelt sich das Wasser in teils mehrere Zentimeter tiefe Pfützen. Außerdem macht zäher Schlamm ein Herankommen ohne schützendes Schuhwerk nahezu unmöglich.