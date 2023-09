Was Anwohner 25 Jahre lang als Parkstreifen für Autos auslegten, ist nun eine sogenannte Mischfläche. Somit müssen sich Fahrzeuge und Fußgänger einen Bürgersteig teilen. Wie sich Anwohner und Ortsbürgermeister dagegen wehren wollen.

Ebendorf - Jürgen Nieswandt lebt im Wohngebiet Am Dahlweg in Ebendorf. Mit seiner Familie hat er sich im Jahr 1995 ein Eigenheim in der Straße Hinter dem Thie gebaut. „Hier ist es sehr ruhig“, sagt der Eigenheimbesitzer. Seine Nachbarn und er genießen vor allem die nur wenigen Autos, die durch das Wohngebiet schleichen.