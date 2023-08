Ebendorf - Jeden Mittwochvormittag ist in der Turnhalle der SG Eintracht Ebendorf schon richtig was los. Bereits um 9 Uhr beginnt hier das Training der Tischtennis-Senioren. Bis zu 28 der sportlichen Rentner und Pensionäre treten gegeneinander an, ob in Einzel oder im Doppel. Dabei schenken sich die Spieler gegenseitig nichts: Es wird geschmettert, geschupft und geblockt. Schließlich bringen die Senioren viel Erfahrung mit. Ein Großteil war während ihrer sportlichen Karriere in den Mannschaften der SG organisiert und spielte in verschiedenen Klassen wie der Kreisoberliga. Nach dem Training ist geselliges Beisammensein angesagt.