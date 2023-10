Gleich zwei Supermärkte in der Gemeinde sind am vergangenen Wochenende überfallen worden. Der Schock sitzt tief. Das ist der neueste Stand.

Der NP-Markt in Ebendorf ist am vergangenen Freitagabend überfallen worden. Die ausgelöste Fahndungsaktion der Polizei mit einem Hubschrauber sorgte bei den Einwohnern für Aufregung.

Ebendorf/Barleben - Helle Aufregung herrscht am vergangenen Freitag in Ebendorf. Zunächst deutet alles auf einen normalen Abend im Supermarkt NP hin. Es ist kurz vor 20 Uhr, gleich ist Feierabend. Plötzlich betritt ein maskierter Mann den Supermarkt in der Haldensleber Straße. Er ist dunkel gekleidet und trägt graue Schuhe. In der Hand hält er eine Schusswaffe – oder zumindest, was dafür gehalten werden soll. Mit dem Gegenstand bedroht er die Mitarbeiter und zwingt sie zunächst, die Markttür abzuschließen. Was dann geschah.