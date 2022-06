Nahverkehr Ebendorfer Ortschaftsräte bei Haltestellen-Problem für Schüler uneinig

Dutzende Schüler müssen sich jeden Morgen an der Bushaltestelle in der Barleber Straße in Ebendorf nur wenige Quadratmeter Platz teilen. Die vermeintlich gefundene Lösung könnte nun doch wieder gekippt werden.