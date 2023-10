Groß war die Freude in Ebendorf noch vor wenigen Wochen. Grund war die Nachricht, dass der langersehnte Radweg nach Barleben nun doch gebaut werden kann. Doch die Gemeinderäte haben einem weiteren Radwegprojekt den Vorrang gegeben. Wie geht es weiter?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben - Die Mitglieder des Gemeinderates haben während ihrer jüngsten Sitzung die Weichen für den weiteren Radwegebau gestellt. So ist der Bürgermeister per Grundsatzbeschluss beauftragt worden, eine Vereinbarung mit der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) über den Lückenschluss des Radweges entlang der Landesstraße 47 zwischen Meitzendorf und der Anschlussstelle der Bundesstraße 189 zu unterzeichnen. Warum der Radweg in Ebendorf warten muss.