Ebendorf - Auf dem Gelände der Sportgemeinschaft SG „Eintracht“ Ebendorf im Osten der Ortschaft scheint alles in Ordnung. Den rund 500 Vereinsmitglieder steht eine große moderne Halle zur Verfügung. Im Jahr 2006 erbaut bietet sie viel Platz die Abteilungen Tischtennis, Fußball, Gymnastik, Badminton und Kraftsport. Außerdem gibt es eine Kegelbahn sowie Umkleiden und Duschen.

Auch das Außengelände ist in gutem Zustand. Der Rasen der zwei Fußballfelder steht grün und kräftig da. Eine der Flächen ist mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet. Vor mehr als 15 Jahren ist die Anlage um drei Tennisplätze und ein Mehrzweckspielfeld erweitert worden. Auch der Bogensportabteilung steht ein großes Areal im Süden des Geländes zur Verfügung. Ideale Bedingungen also für den Breitensport.

Doch erst der zweite Blick offenbart Probleme. Darauf aufmerksam macht Vereinsvorsitzender Gerhard Joppe. Mit Ortsbürgermeister Manfred Behrens (CDU) steht er auf dem Tennisplatz. Die drei Netze hängen durch, die Pfosten sind schief. Einige sind verbogen, bei anderen sind die Netzhalterungen defekt. „Hier muss endlich etwas passieren“, sagt Gerhard Joppe. Die weißen Bänke an den Spielfeldrändern geben ebenfalls ein trauriges Bild ab. Der Kunststoff weist große Löcher auf.

Dann führt der Weg auf das Multisportfeld. Neben Basketballkörben sind auch zwei Handballtore aufgebaut. Die Körbe sind in Ordnung, bei den Toren hängen die Netze auf halb acht. Sie sind verschlissen, einzelne Maschen gerissen. Auch die Aufhängungen aus Metall sind defekt. Rettung ausgeschlossen – es müssen neue Tore samt Netzen her.

Wir brauchen schnelle Lösungen, es besteht ein beschleunigter Bedarf. Vereinsvorsitzender Gerhard Joppe

Auch bei den Bogensportlern muss investiert werden. So soll auf den Trainingsplatz eine Grundlinie für mehr Sicherheit sorgen. Diese soll aus Rasengittersteinen errichtet werden. Material haben die Vereinsmitglieder besorgt. „Es muss aber ein Graben ausgehoben werden, dafür benötigen wir Unterstützung“, sagt der Vereinschef und hofft, dass die Hilfe von der Gemeinde kommt.

Diese Hoffnung wurde am 9. Mai genährt. Für diesen Tag hatte die Gemeindeverwaltung zu einem Nutzertreffen in die Mittellandhalle nach Barleben eingeladen. Gekommen waren Vereine und Gruppen, die in einer der Sporthallen in der Gemeinde trainieren. Neben den diesjährigen Schließzeiten in der Sommer- wie der Winterpause ging es während des Treffens auch um anstehende Neuanschaffungen von Geräten sowie um Ordnung und Sauberkeit. Auch Mängel an Geräten wurden besprochen.

In diesem Zusammenhang soll Bürgermeister Frank Nase (CDU) festgelegt haben, dass Berichte über Mängel und Defekte schriftlich an das Gebäudemanagement zur weiteren Bearbeitung zu richten sind. So seien im diesjährigen Haushalt Mittel bereitgestellt.

Daraufhin hatte Gerhard Joppe eine Liste an die Gemeindeverwaltung geschickt. Zunächst erhielt er Antwort von Stefanie Höfeker vom Gebäudemanagement. „Wir werden die Anschaffungen in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigen“, schrieb sie in ihrer E-Mail. Also Abhilfe nicht wie von Bürgermeister Nase versprochen schon in diesem Jahr.

Helfen Förderprogramme?

Einen weiteren Dämpfer erhielt Gerhard Joppe am 3. Juli von Michael Schumann, Bereichsleiter Bildung und Soziales. Er riet an, die Förderprogramme der Gemeinde in Anspruch zu nehmen. Denn laut des gültigen Nutzungsvertrages zwischen der SG und der Gemeinde trage allein der Sportverein die Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportanlage in Ebendorf. Außerdem erklärte der Bereichsleiter, dass die betreffenden Programme für Investition und Projekte mit einer Förderung von bis zu 90 Prozent extra zur Unterstützung der Vereine „bei der Erfüllung ihrer Aufgaben“ aufgelegt wurden.

Darüber kann der SG-Vorsitzende nur den Kopf schütteln. „Wir brauchen schnelle Lösungen, es besteht ein beschleunigter Bedarf.“ So sieht das auch Manfred Behrens (CDU), der dem Verein seine Unterstützung zusagt. „Wir werden gleich in der ersten Ortschaftsratssitzung nach der Sommerpause viel zu besprechen haben und das Thema möglichst auf die Tagesordnungen der Fachausschüsse bringen“, erklärt der Ortsbürgermeister. Schließlich habe der Verein schon viel Eigeninitiative gezeigt und sei dafür gelobt worden. Das Engagement müsse weiter unterstützt werden.

Stefanie Höfeker vom Gebäudemanagement der Gemeinde rechtfertigt das Vorgehen der Verwaltung. So habe sich die Aussage von Frank Nase auf die Innenausstattung der Sporthallen bezogen. „Auch die Halle in Ebendorf gehört ja der Gemeinde und die SG nutzt sie“, erklärt die Mitarbeiterin. Für die Geräte im Außenbereich sei allein der Verein zuständig.

Gerhard Joppe stellt die Aussage nicht zufrieden. „Die von uns beantragten Dinge sind im Prinzip unaufschiebbar. Da müssen von der Gemeinde andere Wege gefunden und vielleicht Verfahren geändert werden“, sagt der „Eintracht“-Vorsitzende.

Schließlich sei sein Verein schon von weitere Materialproblemen geplagt. So habe die SG einen Antrag in Höhe von 1400 Euro für die Beschaffung von professionellen Kegeln gestellt. „Dieser ist auch genehmigt worden, doch Geld haben wir noch nicht gesehen.“ Wichtig seien die Geräte, schließlich spielen vier der Kegler in der Landesliga.

Grund für den Verzug ist die vorläufige Haushaltsführung, weil der Etat für 2023 der Gemeinde Barleben noch nicht von der Kommunalaufsicht genehmigt worden ist. Zwar seien die Mittel im Rahmen eines sogenannten vorzeitigen Maßnahmebeginns zugesagt, sagt Joppe, ein Rechtsanspruch besteht jedoch nicht. Deshalb will er auch nicht in Vorleistung gehen, aus Angst, dass der Verein am Ende allein die Kosten tragen muss.

Außerdem fehlen der SG noch 2000 Euro, ebenfalls aus der Gemeindekasse. Dieses Geld war dem Verein zur Durchführung des Fußballturniers mit fast 60 Mannschaften auf 18 Minifeldern versprochen worden. Doch wegen der ausstehenden Genehmigung des Haushaltes flossen die Mittel bisher nicht.

Die Haushaltsprobleme bergen nicht nur aus finanzieller Hinsicht Schwierigkeiten für die Vereine, meint Gerhard Joppe. „In Gefahr ist der Sport und das Ehrenamt.“