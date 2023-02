Kaum hat die Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft ihren Firmensitz in die Samsweger Straße 60 verlegt, schon wird das Haus mit einer Grünen Hausnummer geehrt. Dabei geht es um den Klimaschutz.

Wolmirstedt - Großer Bahnhof in der neuen Geschäftsstelle der WWG: Geschäftsführer Klaus Jaenecke nimmt für die Samsweger Straße 60 die Grüne Hausnummer entgegen. Es ist die dritte Auszeichnung dieser Art, die ein Unternehmen in Sachsen-Anhalts bekommt. Doch Geschäftsführer Klaus Jaenecke will noch mehr.