Bürgerinitiative Eigentümer sorgen sich um ihre Häuschen am Jersleber See

Unruhe in der Wochenendhaussiedlung am Jersleber See: Grund sind mutmaßliche Schwarzbauten am Südufer des Gewässers. Nun formiert sich eine Bürgerinitiative. Ziel: Die Gemeinde möge den Bebauungsplan ändern.