Ein Apfelbaum für die Vielfalt der Familie steht jetzt am Bahnhof in Barleben

Barleben - Dass auch in Familien Vielfalt herrschen kann bestätigt nun ein Apfelbaum neben dem Barleber Bahnhof. Dieser wurde nämlich am Montag anlässlich des „Internationalen Tages der Familie“, der am 15. Mai gefeiert wird, gepflanzt. Jörg Brämer vom Nabu Barleben setzte das besondere Gehölz gemeinsam mit Kindern in den Boden. „Besonders“ deswegen, weil der Baum nicht nur eine Apfelsorte trägt, sondern gleich vier. Stellvertretend für das Bündnis „Netzwerk Familie“ hatten die Koordinatorinnen im Landkreis Börde Katja Klommhaus (Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte), Birgit Bokowski (Jobcenter Börde) und Evelyn Brämer (LIBa e.V.) das kleine Familienfest rund um die Baumpflanzung organisiert. Zukünftig soll die gesamte Grünfläche an den Bahngleisen zu einer reichhaltigen Streuobstwiese, ähnlich einer großen vielfältigen Familie, entwickelt werden. Der Apfelbaum war der erste Schritt.Foto: Tom Wunderlich