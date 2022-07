Ein Besuch am Jersleber See lohnt immer

Die Sommersaison ist schon lange vorbei, der Jersleber See dämmert in seinem Winterschlaf vor sich hin. Selbst die Dauercamper haben sich rar gemacht. Aber dennoch gibt es vor Ort einiges zu entdecken.

Besucher aus Groß Ammensleben am Jersleber See.

Barleben/Jersleber See - Außerhalb der Saison ist es Jersleber See ruhig. Nur Wasservögel tummeln sich auf dem Wasser, der Strand ist verwaist und die Barken am Eingang sind abgebaut. Also rund um die Uhr Eintritt frei. Dabei lohnt sich ein Spaziergang rund um das Gewässer, welches durch Kiesabbau für den Mittellandkanal entstanden war, bei jedem Wetter.