Gutenswegen - Vor der Kirche in Gutenswegen am Sonnabendmittag: Der Himmel ist bewölkt, Regen sorgt für eine nasse Umgebung. Kurz von 12 Uhr rollen zwei weiße Transporter über den Rasen der Kirchwiese. Erst vor den Eingangsportal des Sakralbaus stoppen die Fahrzeuge, gefolgt von einigen Pkw.

Nach einem kurzen Rundgang bis auf die neue Empore von „Sankt Katharinen“ öffnet Schreiner Mario Kanstorf die Schiebetür seines Transporters. Die Blicke fallen auf die Ladung. Für den Laien mögen es nur alte Bretter und diverse Teile aus Altholz sein. Doch für den Kenner verbirgt sich hier ein wahrlich kostbarer Schatz, der nach genau 50 Jahren in seine alte Heimat zurückkehrt: Die Orgel der Gutensweger Kirche – oder das, was von ihr noch übrig ist.

Orgel ist fast 260 Jahre alt

Doch die Mitglieder und Freunde des Fördervereins „Dorfkirche St. Katharina“ in Gutenswegen wissen um die Bedeutung dessen, was sie in der kommenden Stunde in das Gotteshaus einlagern werden. Nicht nur, dass etwas wiederkommt, was hierhergehört. So ist diese Orgel auch noch etwas ganz Besonders: Erbaut hat sie nämlich Johann-David Tiensch der Jüngere im Jahr 1764.

Der Meister seines Faches entstammte einer Orgelbau-Dynastie und wurde am 17. Oktober 1732 in Eilsleben als Sohn von Johann-David Tiensch den Älteren geboren, ebenfalls Orgelbauer. Ihre Vorfahren prägten bereits seit Mitte des 17. Jahrhunderts den Landorgelbau im Saalkreisgebiet um Halle. So ist es der wissenschaftlichen Studie von Michael Behrens aus dem Jahr 1986 zu entnehmen. Demnach hat Johann-David Tiensch der Jüngere um 1759 sogar die Werkstatt des bedeutenden Magdeburger domkapitularischen Orgelbauers Johann-Georg Hartmann übernommen, wohl durch Heirat dessen Witwe Johanna-Sophia.

Die Gutensweger Orgel hatte Tiensch 1764 eigentlich für die Hundisburger Kirche gebaut und aufgestellt. Im Jahr 1835 wurde sie jedoch nach Gutenswegen verkauft. Das Instrument ist wohl eines der wenigen von Orgelbaumeister Tiensch, das die Jahrhunderte überdauerte – wenn nicht sogar das einzige.

Das auch die Orgel in Gutenswegen wieder erklingt, ist durchaus möglich. Orgelbaumeister Christoph Noetzel

Das zumindest sagen Christoph Noetzel und Jörg Dutschke. Die Orgelbaumeister und ausgewiesenen Sachverständigen sind extra aus Teplingen im Wendland und Salzwedel angereist, um die Einzelteile zu begutachten und zu katalogisieren. Laut Noetzel ist die Orgel so weit erhalten, dass sie tatsächlich wieder zusammengebaut werden könnte und berichtet von einem ganz ähnlich gelagerten Fall. So sei auch die Orgel in Erxleben aus Einzelteilen zusammengesetzt worden. Durch die Rekonstruktion fehlender Teile funktioniert das Instrument wieder.

„Das auch die Orgel in Gutenswegen wieder erklingt, ist durchaus möglich“, sagt der Fachmann, während die Vereinsmitglieder damit beginnen, die Transporter zu entladen. Neben unscheinbaren Holzkonstruktionen landen nach und nach weitere wichtige Orgelteile im Inneren der Kirche. Dazu gehören etwa der Rahmen des Spieltisches, Elemente der Registermechanik, das sogenannte Manual mit den Tasten ähnlich einem Klavier, Luftkanäle und schließlich Orgelpfeifen aus Holz. „Es ist eigentlich alles da, um die Orgel komplett zu rekonstruieren“, versprüht Christoph Noetzel weiter Zuversicht.

Jürgen Kanstorf begutachetet mir den Orgelbauspezialisten Christoph Noetzel (links) und Jörg Dutschke alte Aufnahmen der Orgel. Foto: Sebastian Pötzsch

Damit würde ein jahrzehntelang gehegter Traum der Gutensweger in Erfüllung gehen. Denn das Instrument hat die vergangenen 50 Jahre eine kleine Odyssee hinter sich. Am 13. November 1972 begann das große Leiden. An diesem Tag hatte ein Sturm Teile des Daches der Kirche „Sankt Katharina“ zerstört. Seither war Wasser in das Kirchenschiff eingedrungen und zerstörte, was immer mit ihm in Berührung kam.

Die Teile der Orgel konnten gerettet werden, deren Reste zerlegt zunächst in Hillersleben eingelagert wurden. Im Jahr 1986 waren die Einzelteile dann in die Patronatsloge der Hundisburger Kirche „umgebettet“ worden. Ein Jahr später ist das Holz durch Begasung vom Holzwurm befreit worden und fristete seither ein kaum beachtetes Dasein – bis vor wenigen Wochen die Hundisburger Kirchengemeinde die Auslagerung der Gutensweger Orgel forderte.

1994 wurde mit dem Wiederaufbau der Kirche bgonnen

Der Wohnstube der Orgel erging es derweil noch schlechter. Weil in den 1970er und 1980 Jahre die Gutensweger Kirche nur stiefmütterlich behandelt und die Sturmschäden nicht beseitigt wurden, brach im Januar 1994 das stark von Nässe geschädigte Dachgebälk zusammen.

Diese Katastrophe leitete jedoch den Wendepunkt in der Leidensgeschichte des Gotteshauses ein. Durch den Verkauf des Pfarrhauses konnte die Kirchengemeinde 1994 der Wiederaufbau des Daches an Angriff nehmen.

Aber auch die Gutensweger selbst wurden aktiv. Eine Spendensammlung im Dorf im Jahr 2000 ermöglichte den Einbau neuer Kirchenfenster. Und auf Eigeninitiative von Gemeindemitgliedern und weiteren Helfern konnte im Jahr 2003 ein neuer Fußboden verlegt werden. Seit Oktober desselben Jahres engagieren sich die Mitglieder des Fördervereins für Instandsetzung und angemessene Nutzung des Baus, der zur Kulturkirche entwickelt werden soll. Seither wird über Straßensammlungen, Spendenaktionen und Konzerten Geld für die Sanierung akquiriert.

Mehrere tausend Stunden Arbeit

Inzwischen ist viel passiert: Die gesamte Elektroanlage fertiggestellt. Anfang 2004 wurden historische Kirchenbänke von der Gemeinde Espelkamp bei Bielefeld geholt. Die gab es kostenlos.

Im April 2010 wurden neue Schallluken eingebaut und ein Jahr später der jahrhundertealte Turm saniert. Danach bekam der Innenraum einen neuen Putz. Diese Arbeiten dauerten über mehrere Jahre und verschlangen rund 1000 freiwillig geleistete Arbeitsstunden. Der Einbau einer Toilette und einer Teeküche im unteren Teil des Turms wurde ebenfalls durch ehrenamtlichen Helfer realisiert.

Vor kurzem ist die Empore im Kirchenschiff fertiggestellt worden. Auch dieses Holzbauwerk aus dem Ende des 19. Jahrhunderts ist für Kunsthistoriker etwas Besonderes. Errichtet hat es nämlich Holzbildhauer Gustav Kuntzsch, ein namhafter Meister der damaligen Zeit.

Unsere Kirche würde kulturhistorisch aufgewertet werden. Das wollen wir erreichen. Vereinsvorsitzender Peter Vorwerk

Und hier ist auch genau der richtige Platz, um die Orgel wieder entstehen zu lassen. „Hier stand sie früher ja auch. Ich habe sie sogar noch gespielt“, erzählt Jürgen Kanstorf, Schriftführer des Gutensweger Fördervereins. Und was er noch berichtet, lässt die Orgelbaumeister Christoph Noetzel und Jörg Dutschke aufhorchen. „Eine Orgelpfeife, nämlich die einzig übriggebliebe aus Metall, ist noch hier.“

Die Aufnahme stammt vermutlich vaus dem Jahr 1936 und zeigt die unversehrte Orgel von Gutenswgen. Foto: Archiv Kanstorf/Repro: Pötzsch

Sofort machen sich die Drei auf den Weg in den alten gotischen Turm. Tatsächlich muss Jürgen Kanstorf nicht lange suchen und hält eine rund zweieinhalb Meter lange Röhre in den Händen. Diese entpuppt sich auch als Pfeife, doch ist sie kein Original aus dem 18. Jahrhundert, wie die beiden Sachverständigen feststellen. „Die Pfeifen wurden früher in einer Legierung aus Zinn und Blei hergestellt. Diese hier besteht aber aus Zink“, erklärt Jörg Dutschke. Dennoch könnte die Pfeife von der Tienschen Orgel stammen, „schließlich wurden in Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Orgelmetalle für die Kriegsproduktion eingeschmolzen“.

Derweil ist die Einlagerung der Orgelteile in die Gutensweger Kirche abgeschlossen. Neben viel Schweiß macht sich auch Freude und Erleichterung auf den Gesichtern der Helfern breit. So auch bei Peter Vorwerk. „Ja, es ist ein Wunsch, dass die Orgel wieder erklingen soll“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins „Dorfkirche St. Katharina“. Einen Zeitplan über die weiteren Schritte gebe es aber noch nicht, schließlich kostet Rekonstruktion und Sanierung viel Geld. Doch ein Ziel ist klar abgesteckt: „Unsere Kirche würde kulturhistorisch aufgewertet werden. Und das wollen wir erreichen.“ Und dabei können sie sich der Unterstützung von außen sicher sein. So haben die beiden Orgelfachmänner Christoph Noetzel und Jörg Dutschke zugesagt, das wohl auf mehrere Jahre ausgelegte Vorhaben begleiten zu wollen.