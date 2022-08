Alles nur Fassade Ein Mauerbanner für den Hopfenhof in Groß Santersleben

Das Quergebäude des Dreiseitenhofes am Hopfen-Info-Haus in Groß Santersleben gehört nicht der Gemeinde. Um den Hopfenhof jedoch als Veranstaltungsort aufzuhübschen, hat die Gemeinde das nicht mehr so schöne Mauerwerk verkleidet. Ein Mesh-Banner in Steinstruktur ist zum echten Hingucker geworden.