Einbrecher beschädigen Autos in Wolmirstedt

Wolmirstedt (wb)

In einer Tiefgarage in der Wolmirstedter Triftstraße sind in der Nacht zu Sonnabend drei Autos stark beschädigt worden. Wie die Polizei Börde am Sonntag mitteilte, sind die bislang unbekannten Täter gewaltsam in die Tiefgarage eingebrochen. Die Tat hat sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Sonnabend, 7.20 Uhr, ereignet.

Scheinwerfer ausgebaut

An zwei Fahrzeugen wurden die Frontscheinwerfer ausgebaut und und von den Dieben gestohlen. Dazu schlugen die Täter die Scheiben der Fahrzeuge ein und öffneten anschließend die Motorhaubenverriegelung. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, heißt es im Polizeibericht.

Hinweise nimmt die Polizeirevier Börde in Haldensleben unter der Telefonnummer 03904 / 478 0 entgegen.