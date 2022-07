Eine wahre Weihnachtsgeschichte aus Barleben

„Die Weihnachtsgeschichte unserer Familie wollte ich schon längst erzählen. Doch dafür war nie die richtige Zeit“, sagt Reinhard Lüder aus Barleben. Nun sei jedoch der Punkt gekommen und er bereit, von einer ganz besonderen Begebenheit in seiner Familie zu berichten.

Dieses Familienfoto zeigt die Lüders kurz vor Ausbruch des Krieges. Karl Lüder ist ganz links stehend zu erkennen, sein späterer Retter Richard Lüder sitzt als kleiner Junge in der ersten Reihe.

Barleben - „Wenn bei uns Weihnachten gefeiert wird, dann ist das keine ‚Party‘, wie heutzutage oft gesagt wird. Wir feiern traditionell“, beginnt der Barleber mit seiner Erzählung. „Wir feiern mit christlichen Gepflogenheiten.“ Natürlich habe er als Opa den Weihnachtsbaum bereits zu „Heiligabend“ in der Stube aufgestellt und geschmückt. Am ersten Weihnachtsfeiertag schauen Kinder und Enkelkinder vorbei. Während einer der ersten Feiern in dieser Runde kam die Frage auf: „Warum hast du keinen künstlichen Weihnachtsbaum? Der nadelt nicht, macht weniger Arbeit und ist auf Dauer billiger!“