Jutta und Karl-Heinz Florian begehen in Irxleben ihre eiserne Hochzeit.

Irxleben l Wenn der heute 88-jährige Karl-Heinz Florian an das Kennenlernen seiner Frau Jutta (heute 87) zurückdenkt, spricht er voller Überzeugung von Liebe auf den ersten Blick. „Wir haben uns vom ersten Tag an gern gehabt und das hält heute immer noch an“, fügt er an. Die Zeit vom ersten Tag bis heute ist mehr als 65 Jahre lang, denn gestern konnte das Paar das Fest der eisernen Hochzeit begehen – wenn auch ohne große Feier.



Ihre Wege kreuzten sich erstmals beim Tanzen in Oschersleben, wo beide damals schon zu Hause waren. Karl-Heinz Florian stammt aus Oschersleben, die Wiege seiner Frau stand in Vogelsdorf am Huy. Nach Irxleben kamen die Florians vor 24 Jahren, nachdem Tochter und Schwiegersohn, die in Irxleben schon länger heimisch waren, für sie eine Wohnung in ihrer Nähe gesucht hatten. „Wir fühlen uns hier wohl, es ist ein schönes Miteinander mit der Nachbarschaft“, freut sich Jutta Florian.



Gemeinsames Hobby erfüllte den Alltag

Dem kleinen Garten hinter dem Reihenhaus gehört ihre Begeisterung und so freuen sie sich, dass jetzt wieder die Zeit beginnt, in der sie hier schaffen können. Ohne Gartenarbeit ist ihr gemeinsames Leben nie vorstellbar gewesen, zudem gab es früher reichlich Kleintiere wie Hühner und Enten auf dem Hof. „Wir waren von morgens bis abends in Gange“, erinnert sich Jutta Florian. Und ihr Mann fügt hinzu, dass es Langeweile nie gab. Mit dem Umzug von Oschersleben nach Irxleben wurden die Tiere von einem Tag auf den anderen dann abgeschafft.



Doch nicht nur das gemeinsame Hobby hat den Alltag ausgefüllt, sondern auch der Beruf. So ist Karl-Heinz Florian als gelernter Maler, der auch eine Talsperre mitgebaut hat, 30 Jahre bis zur Rente als Eisenbahner unterwegs gewesen. Jutta Florians Herz gehört vor allem den Kindern, denn sie liebte ihre Tätigkeit als Erzieherin. Bis heute profitieren davon auch die Kinder in der eigenen Familie – neben der Tochter haben sich inzwischen auch zwei Enkelkinder und drei Urenkelkinder hinzugesellt.