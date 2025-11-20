Gemeinsam für die Kinder: In Jersleben entsteht ein neuer Spielplatz. Wie Einwohner zum Gelingen des Projektes beitragen.

Dieser Tage komplettieren Mitarbeiter des Bauhofes der Niederen Börde den Spielplatz in Jersleben. Die aufzubauenden Geräte stammen aus Spendenmitteln.

Jersleben - Die junge Generation von Jersleben kann sich freuen: Auf dem Platz zwischen Dorfstraße und Gartenweg herrscht dieser Tage nämlich reges Treiben. Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Niedere Börde sind nämlich gerade dabei, das Areal zu einem Spielplatz zu komplettieren. Die Einwohner von Jersleben hatten im Vorfeld ihren Anteil dazu beigetragen.