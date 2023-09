Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben - In der Verwaltung auf den Termin wartend im Internet surfen, bei Spielen in der Mittellandhalle schnell mal einen neuen Ball bestellen oder in der Kita beim Anziehen des Kindes nebenbei noch ein WhatsApp-Video herunterladen: All das ist bald keine Zukunftsmusik mehr. Beim öffentlichen Wlan geht es in der Gemeinde Barleben voran. Auch die Standorte wurden schon festgelegt.