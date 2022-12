Erster Gottesdienst seit 2017

In der Kirche „Sankt Mauritius“ in Klein Ammensleben laufen die Vorbereitungen für den ersten Gottesdienst seit Jahren. An Heiligabend soll es ein Krippenspiel geben. Der Sakralbau wird seit 2017 saniert.

Klein Ammensleben - In der Kirche „Sankt Mauritius“ in Klein Ammensleben tut sich etwas an diesem Nachmittag. Aus einer kleinen Tür an der Altarkanzel dringen Geräusche durch das Schiff. Plötzlich erscheint der Rücken eines Mannes, dann folgt ein zweiter. Es sind Jens Grunert und René Kindermann vom Gemeindekirchenrat, die aus der Öffnung kriechen. Beide tragen eine kleine, mit Stroh gefüllte Futterraufe. „Die ist für das Krippenspiel“, erklärt Jens Grunert und verschnauft. René Kindermann ergänzt: „Am Heiligen Abend wird hier ein Krippenspiel aufgeführt. Das erste seit Jahren.“