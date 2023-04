Wolmirstedt - Keine Fouls, keine Schwalben und kein Handspiel - am Donnerstag durften die Wolmirstedter Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 13 Jahren zeigen, wie im Fußball fair gespielt wird. Nicht weniger als 64 Wolmirstedter Teams sind dazu vormittags in der Sporthalle des Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasiums bei der Sparkassen Fairplay Soccer Tour 2023 gestartet. Gleich 24 der Teams konnten sich dabei für das Bundesfinale qualifizieren. Begeistert über so viel Fairplay zeigte sich auch Ex-Borussia-Dortmund-Profi René Tretschok.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.