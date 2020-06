Zwischen Glindenberg und Heinrichsberg (Landkreis Börde) kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin.

Glindenberg/Heinrichsberg (vs) l Auf der K 1170 zwischen Glindenberg und Heinrichsberg (Landkreis Börde) kam es am Dienstag (30. Juni) gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 44jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Sie fuhr mit dem Rad in Richtung Heinrichsberg und wurde ca. 20 Meter vor einer Linkskurve von einem dunkelblauen Auto mit Stufenheck (vermutlich Audi) gestreift, woraufhin sie stürzte.

Der Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Möglicherweise hat der Fahrer den Zusammenstoß nicht bemerkt. Die Polizei sucht den Fahrer des dunkelblauen Autos. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.